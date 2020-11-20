На Южном Урале за время пандемии более 24 тысяч человек заболели коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 213 новых случаев COVID-19, восемь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 24 тыс. 177 человек.

В настоящий момент в регионе 6 тыс. 996 заболевших. За сутки выписаны 26 человек, всего в регионе выздоровели 16 тыс. 356 пациентов.

За прошедшие сутки умерло восемь человек. От COVID-19 скончались мужчины 71, 76 и 79 лет и женщины 44 и 86 лет. Еще у трех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это два мужчины 82 лет и женщина 55 лет.