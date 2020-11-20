20 Ноября 2020
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скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Девять человек отравились антисептиком в Якутии, трое погибли

В одном из сел Таттинского района Якутии три человека умерли в результате отравления антисептиком.

Всего средством отравились девять человек. Компания распивала антисептик в частном доме в селе Томтор 18 ноября, сообщили в прокуратуре района.

19 ноября женщина скончалась у себя дома, двое мужчин умерли в реанимации.

Еще трое мужчин находятся в коме. У остальных пострадавших состояние стабилизировалось, передает Regnum.

Напомним, на фоне эпидемии коронавируса в некоторых регионах страны были ограничены часы продажи алкогольной продукции или вовсе ограничена продажа этого товара.

В июле сообщалось, что в аптечных сетях вырос спрос на спиртосодержащие настойки - боярышника, пустырника и т.п. При этом годом ранее спрос на категорию сокращался.

Участники рынка предупреждали о переходе потребителей на настойку боярышника из-за ограничения продаж спиртного в регионах во время карантина.

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Девять человек отравились антисептиком в Якутии, трое погибли

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Теги: якутия, антисептик, отравление



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