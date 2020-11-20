20 Ноября 2020
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Спартакиада трудящихся на Уралвагонзаводе (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

На Уралвагонзаводе спартакиада трудящихся прошла в новом формате

На Уралвагонзаводе (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) подвели итоги ежегодной спартакиады трудящихся сезона 2019-2020 годов.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, спартакиада в этом году была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию танковой отрасли России. Было проведено 13 мероприятий, в том числе и в новом для всех заводчан онлайн-формате. В общей сложности в них приняли участие около 8 тыс. человек почти из 100 подразделений предприятия.

Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, специалисты социального отдела Уралвагонзавода адаптировали спартакиаду трудящихся, которая 70 лет имела очную форму, под современные реалии и провели часть соревнований в онлайн-формате. Чтобы получить зачет, необходимо было разместить видео с выполненным заданием в социальных сетях, подписать номер подразделения и поставить нужный хэштег.

Спартакиада трудящихся на Уралвагонзаводе(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

После снятия ограничений с соблюдением всех эпидемиологических норм прошли игры среди заводских команд по мини-футболу и волейболу, а также отборочный этап проекта Госкорпорации Ростех "Ударная десятка", который включает в себя турнир по боксу и чемпионат по силе удара.

Спартакиада трудящихся на Уралвагонзаводе(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Этот год стал особенным для всех нас. Пандемия влияет на все сферы жизни, в том числе и на планы по проведению спартакиады трудящихся на Уралвагонзаводе. Наши сотрудники открыли для себя новый способ проявить себя, участвуя в онлайн-соревнованиях и оставаясь активными даже на самоизоляции. Мы не планируем заменять все спортивные мероприятия на челленджи в интернете, но будем готовы к любым жизненным поворотам. Одно можно сказать точно – Уралвагонзавод несмотря ни на что продолжит сохранять спортивные традиции", - отметила начальник отдела соцработы Юлия Трубицина.

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На Уралвагонзаводе спартакиада трудящихся прошла в новом формате

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Теги: Уралвагонзавод, работники, спартакиада трудящихся



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