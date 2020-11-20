Продукты и услуги в Туве будут сертифицированы знаком "Земля живых традиций"

Центром кластерного развития при МКК Фонде поддержки предпринимательства республики Тыва совместно с ЦОК "Эксперт" (г. Екатеринбург) разработана региональная система добровольной сертификации услуг и продукции в сфере гостеприимства – "Тыва – земля живых традиций".

27 октября 2020 года данная система была зарегистрирована в Едином реестре Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии.

Система охватывает, во-первых, услуги в сфере гостеприимства: деятельность по предоставлению мест для временного проживания, услуги средств размещения, туристские услуги, услуги общественного питания, услуги досуга.

Во-вторых, охватывает разнообразную продукцию: сувениры из национальных материалов, сырья и компонентов. Это могут быть продукты животноводства и растениеводства; продукция сельского, лесного, рыбного хозяйства и охоты, ягоды, грибы, орехи дикорастущие; мясо и прочие продукты убоя; продукты жизнедеятельности пчел: мед, воск, прополис, перга, маточное молочко; культуры и препараты лекарственные.

В-третьих, продукцию непищевую, изготовленную на основе традиционных (старинных) технологий. Она может быть культовой или посвященной какому-либо знаменательному событию. Это изделия народных художественных промыслов и ремесел, в том числе одежда, обувь, а также изделия из текстильных материалов, кожи и меха.

Кроме того, сертификации будет подлежать и персонал, занятый в процессе оказания услуг в сфере гостеприимства.

Оформление сертификата добровольной сертификации обеспечит узнаваемость продукции, выпускаемой в Республике Тыва и будет гарантировать высокое качество и безопасность. Потребители будут уверены в том, что продукция отвечает критериям ГОСТ или ТУ, товар будет стабильного качества. К тому же, рецептура и технология будут находиться на одном уровне, а в рамках одной партии будет поддерживаться единообразие.

Знак "Тыва – земля живых традиций" на любой продукции обозначает, что она натуральная, производится из качественного сырья с соблюдением технологии, норм безопасности и под постоянным лабораторным контролем.

Следующим шагом для полной реализации проекта является обучение экспертов в 2021 году (специалистов сертификации), которые будут предоставлять услуги сертификации. Данная инициатива позволит взрастить региональных экспертов по сертификации туристских услуг и местной продукции, которые хорошо знают специфику региона и будут тесно сотрудничать с местными предпринимателями для повышения качества предоставляемой продукции.