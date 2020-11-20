Министр культуры РФ посетит Пермь

Министр культуры РФ Ольга Любимова сегодня прибудет с рабочим визитом в Пермь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Она встретится с губернатором Дмитрием Махониным, обсудит реализацию нацпроекта "Культура", развитие кино и строительство культурных объектов. Также она посетит оперный театр и художественную галерею.

Отметим, что приглашение посетить Пермский край Дмитрий Махонин сделал в августе, во время обсуждения проектов к 300-летию Перми.