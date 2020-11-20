Школа для слепых и инклюзивный комплекс. Какие проекты претендуют на поддержку Екатерининской Ассамблеи?

4 декабря в уральской столице стартует Десятая, юбилейная, Екатерининская Ассамблея, главным событием которой ежегодно становится благотворительный марафон по сбору средств среди промышленников и предпринимателей Свердловской области. В этом году пожертвования, полученные от продажи предметов из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников, могут пойти на помощь не одному, а сразу нескольким благополучателям.

Как стало известно Накануне.RU, претендентов будет как минимум двое.

Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна для детей с глубокими нарушениями зрения предложила проект обновления медицинского корпуса под названием "Здоровье ученика – приоритет школы!".

для детей с глубокими нарушениями зрения предложила проект обновления медицинского корпуса под названием "Здоровье ученика – приоритет школы!". Некоммерческая организация "Благое дело" выступила с проектом по созданию инклюзивного комплекса в п. Верх-Нейвинский "Социополис".

Журналист Накануне.RU поговорил с представителями организаций и выяснил, на что могут быть направлены средства, которые планируют собрать на аукционе.

Верхнепышминская школа-интернат вышла на конкурс впервые. В ней обучаются 278 детей с глубокими нарушениями зрения, из них проживают в интернате 104 человека. Ребята съезжаются в школу из 43 муниципалитетов Свердловской области. Более 30 детей проживают там от каникул до каникул, в связи с отдалённостью места жительства родителей.

В учреждении круглосуточно работает медицинское отделение, последний капитальный ремонт в котором проводился в 2002 году, но даже тогда не обновлялись ни медицинское оборудование, ни мебель. Между тем, для воспитанников пройти какое-либо обследование или курс лечения на глазах очень проблематично , ведь тогда нужно оторваться от учебного процесса, потратить много времени, а иногда и денег.

В случае ремонта отделения слабовидящие дети Свердловской области смогут получать квалифицированную медицинскую помощь, консультации, реабилитацию без отрыва от процесса обучения.

Директор школы Нина Шалган признается, что вопрос о том, почему все это не оплачивает министерство образования, логичный и понятный. Вместе с тем, в работе учреждения есть свои нюансы.

"Мы действительно очень дорогостоящая школа: у нас очень дорогие учебники со шрифтом Брайля, у нас очень дорогостоящие приборы и нам минобразования в этом смысле очень помогает. Но медицина, так скажем, находится в межведомственных отношениях и поэтому, к сожалению, она всегда несколько на втором плане. Поэтому мы рады, что в этом году нам удалось победить с нашим проектом и стать благополучателем Екатерининской Ассамблеи", - рассказала она.

В общей сложности на обновление отделения и закупку современного медицинского оборудования необходима сумма в размере 16 млн 77 тыс. руб. Помимо этого грант будет использован на внутреннюю отделку здания.



В школе круглосуточно работают медсестры высшей квалификационной категории, а также окулист, психоневролог и невролог. К сожалению, у школы нет средств и условий, чтобы нанять на постоянную работу хорошего офтальмолога, но грант может помочь и в этом вопросе.

"Мы должны быть на уровне, чтобы специалисты, дети и их родители понимали, что мы занимаемся серьезным делом, а не просто закапываем глазки и все. Мы точно так же получаем образование, как и другие школы. Наши дети так же получают аттестаты, сдают ЕГЭ (на шрифте Брайля), поступают в колледжи и вузы, несмотря проблемы со зрением. Поэтому поддержание здоровья во всех отношениях для нас в приоритет е", – говорит Нина Шалган.

Проект, занявший второе место в рейтинге на грант ЕА-2020 – "Социополис". Он подразумевает создание инклюзивного комплекса в п. Верх-Нейвинский, включающего сопровождаемое проживание, трудозанятость и социокультурную инклюзию, в качестве стационарно-замещающей модели жизнеустройства людей с инвалидностью на территории Свердловской области. Комплекс рассчитан на 70 человек ежегодно.

"Проект включает в себя три составляющие: труд, культура и проживание. Чтобы люди, которые выходили из детского дома без какого-либо опыта, могли его получить и научиться жить полноценной жизнью: работать, зарабатывать деньги, планировать свой бюджет", – рассказала Накануне.RU директор организации Вера Симакова.

Проект оценивается в 21 млн 872 тыс. руб. Первая и самая значительная часть суммы пойдет на ремонт уже имеющегося здания для проживания выпускников детских домов, и без поддержки Екатерининской Ассамблеи его никак не потянуть, признается Вера Симакова. Оставшиеся деньги потратят на ремонт первого в Свердловской области и одного из первых в стране инклюзивного культурного центра, где будут работать различные творческие студии и художественно-ремесленные мастерские как для людей с инвалидностью, так и без нее.

"Думаю, все слышали, что были различные сложности с психоневрологическими интернатами – с нарушениями прав человека и так далее. Мы надеемся, что этот проект будет пилотным как раз для стационарно-замещающих технологий. Судьбы людей – это вопрос реальный, поэтому мы очень надеемся, что все получится", – рассказывает Вера Симакова.

Напомним, что среди первых лотов в интернет-аукционе ЕА-2020 уже представлены: хоккейная клюшка Якуба Коваржа сезона 2018/2019 с автографом игрока екатеринбургского "Автомобилиста", боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона, а также издание воспоминаний известного российского ученого Николая Дроздова с подписью телеведущего.

Всего же за девять лет существования Екатерининской Ассамблеи было направлено свыше 150 млн руб. на реализацию социально-важных проектов организаций: "Аистенок", Областная детская клиническая больница №1, благотворительные фонды "Жизнь в движении", "Подари жизнь", "Созидание", РУСФОНД и "Дети России".

Как уже говорилось, в этом году сразу несколько проектов имеют шанс получить грант. Если же собранных денег будет недостаточно, необходимая сумма уйдет проекту-победителю, а оставшиеся – второму месту.