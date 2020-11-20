В Челябинской области УФАС проверит цены на КТ в частных клиниках

В УФАС поступило заявление от Росздравнадзора Челябинской области о возможном завышении цен на компьютерную томографию легких в условиях пандемии коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

По данным Росздравнадзора, стоимость КТ в частных клиниках составляет от 3,6 тыс. до 6 тыс. руб. При этом тариф на оплату компьютерной томографии по ОМС составляет 2 тыс. 63 руб.

В связи с этим УФАС просит южноуральцев, которые проходили КТ за последние три года, отправить в ведомство документы о стоимости данной услуги: чеки, договоры или акты.

В настоящий момент антимонопольный орган изучает рынок предоставления услуги компьютерной томографии легких и готовит запросы в адрес частных медицинских организаций. Если будут выявлены нарушения, в ведомстве примут меры антимонопольного реагирования.