Спикера думы Косинского округа оштрафовали за нецелевое использование средств бюджета

Председатель думы Косинского муниципального округа Виктор Юркин оштрафован на 20 тыс. руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, спикер думы допустил нецелевое использование средств на сумму более 290 тыс. руб. Деньги были направлены на цели, не соответствующие решению о бюджете округа.

"По результатам проверки прокурором в отношении председателя думы Косинского муниципального округа возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств)", - говорится в сообщении.

Косинский районный суд Пермского края признал виновным спикера думы и назначил ему штраф в 20 тыс. руб. В законную силу судебный акт не вступил.