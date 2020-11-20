На Южном Урале двое взрослых и двое детей погибли из-за утечки газа

В Чебаркуле четыре человека, в том числе двое детей, отравились газом. По факту смерти семьи возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Днем 19 ноября в квартире одного из домов города Чебаркуль были обнаружены тела мужчины, женщины и двух мальчиков в возрасте 9 и 12 лет.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление при утечке бытового газа.

Прокуратурой области организована проверка, в коде которой будет проверено соблюдение законодательства при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.