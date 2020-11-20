В Приморье введут режим ЧС из-за ледяного дождя

Власти Приморья планируют ввести региональный режим чрезвычайной ситуации. 19 ноября на регион обрушился ледяной дождь, в результате повреждены линии электропередач, прекратилось снабжение насосных станций.

Во Владивостоке наблюдается сильный гололед, дороги и деревья сковала ледяная корка, при этом осадки продолжаются.

На сегодняшний день в городе без отопления остаются 1322 здания, без холодной воды - более двух тысяч домов, без электричества - 1995 зданий, нет горячей воды в 1429 домах. Жители скупают бутилированную воду, газовые баллоны и печки.

Больницы Первомайского района Владивостока работают в ограниченном режиме из-за отсутствия электроснабжения, пишет Regnum.

В минздраве пояснили, что медицинская помощь пациентам оказывается, но из-за отсутствия электричества и водоснабжения изменена маршрутизация доставки тестов в ПЦР-лаборатории, а также доставка пациентов в медучреждения.