20 Ноября 2020
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ледяной дождь (2014) | Фото: тасс

В Приморье введут режим ЧС из-за ледяного дождя

Власти Приморья планируют ввести региональный режим чрезвычайной ситуации. 19 ноября на регион обрушился ледяной дождь, в результате повреждены линии электропередач, прекратилось снабжение насосных станций.

Во Владивостоке наблюдается сильный гололед, дороги и деревья сковала ледяная корка, при этом осадки продолжаются.

На сегодняшний день в городе без отопления остаются 1322 здания, без холодной воды - более двух тысяч домов, без электричества - 1995 зданий, нет горячей воды в 1429 домах. Жители скупают бутилированную воду, газовые баллоны и печки.

Больницы Первомайского района Владивостока работают в ограниченном режиме из-за отсутствия электроснабжения, пишет Regnum.

В минздраве пояснили, что медицинская помощь пациентам оказывается, но из-за отсутствия электричества и водоснабжения изменена маршрутизация доставки тестов в ПЦР-лаборатории, а также доставка пациентов в медучреждения.

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В Приморье введут режим ЧС из-за ледяного дождя

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Теги: приморье, режим чс, ледяной дождь



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