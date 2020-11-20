20 Ноября 2020
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Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

В Южноуральске после избрания главы вице-спикером ЗСО выбрали нового руководителя

Депутаты Южноуральска единогласно выбрали главой города Ярослава Куленко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

По итогам конкурса на должность главы были рекомендованы Ярослав Куленко и Николай Карасев. На заседании собрания депутатов главой был избран Ярослава Куленко.

Ранее Куленко работал первым заместителем главы Южноуральска. После избрания главы города Александра Лазарева депутатом ЗСО, стал исполняющим обязанности главы.

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В Южноуральске после избрания главы вице-спикером ЗСО выбрали нового руководителя

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Теги: выборы, глава, ЗСО,



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