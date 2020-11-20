Ранее Куленко работал первым заместителем главы Южноуральска. После избрания главы города Александра Лазарева депутатом ЗСО, стал исполняющим обязанности главы.

По итогам конкурса на должность главы были рекомендованы Ярослав Куленко и Николай Карасев. На заседании собрания депутатов главой был избран Ярослава Куленко.

В Южноуральске после избрания главы вице-спикером ЗСО выбрали нового руководителя





