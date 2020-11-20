Новый порядок выплаты больничных введут в России

Жители России с 2022 года будут получать выплаты по больничным листам и в связи с беременностью и родами без оформления дополнительных заявлений.

Как сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, это будет осуществляться напрямую, а не через работодателя. По словам премьера, в некоторых регионах такая система работает в пилотном режиме и успела хорошо себя зарекомендовать.

Мишустин считает, что это позволит снизить объем "бумажной" работы в организациях и ускорить получение денег россиянами.

В апреле сообщалось, что россияне, которые находятся на двухнедельном карантине в связи с распространением коронавируса в России, смогут оформить больничный лист дистанционно.

Для этого необходимо предоставить фото подтверждающих документов, говорится в сообщении Минтруда. Заявления будут приниматься на сайте Фонда социального страхования.