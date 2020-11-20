20 Ноября 2020
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окно (2018) | Фото:Накануне.RU

В Кургане выпавший из окна на пятом этаже ребенок остался жив

В Кургане устанавливаются обстоятельства падения ребенка из окна квартиры.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СУ СКР, 19 ноября из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного жилого дома по улице Невежина, выпал трехлетний ребенок. Он госпитализирован.

По данному организована и проводится доследственная проверка.

О состоянии ребенка ничего не сообщается.

Тем временем, в Екатеринбурге прокуратура завершила проверку по факту падения первоклассника из окна школы. Наказаны несколько сотрудников учреждения. Напомним, все случилось в начале сентября в школе №9.

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В Кургане выпавший из окна на пятом этаже ребенок остался жив

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Теги: дети, происшествия



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