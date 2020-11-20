Россиян призвали не посещать общественные места без необходимости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан страны поберечь себя и не посещать общественные места без особой необходимости.

"Сегодня нужно поберечь себя и близких и не нужно выходить в общественные места, если для этого нет какой-то совершенно невероятной необходимости",— сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Она отметила, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает ухудшаться, но взрывного роста заболеваемости нет ни в одном регионе.

По данным на 19 ноября, число зараженных COVID-19 в России с начала пандемии превысило 2 млн.

Как сообщалось ранее, коронавирус SARS-CoV-2, являющийся возбудителем инфекции COVID-19, начал мутировать в сибирском регионе. Изменения вируса выявили эксперты в Сибирском федеральном округе.

"Определенные изменения коронавируса есть в Сибирском регионе, там формируется свой вариант с определенными мутациями", - сообщила Попова.