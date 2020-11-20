"Аэрофлот" увеличит количество рейсов в ОАЭ и на Мальдивы

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит рейсов с двух до семи раз в неделю в Дубай с 20 ноября и в Мале с 22 ноября.

Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Как отмечает перевозчик, частота выполнения рейсов может меняться по мере восстановления международного воздушного сообщения, сказано в сообщении авиакомпании.

Напомним, в сентябре стало известно о том, что Россия открывает авиасообщение еще с тремя странами: Мальдивами, ОАЭ и Египтом. С последним у России авиасообщение отсутствовало последние пять лет.