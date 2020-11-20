20 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Банковская карта Сбербанка. (2020) | Фото:Накануне.RU

В свердловской прокуратуре рассказали, как не стать жертвой кибермошенников

В этом году в России в разы возросло количество мошеннических действий, связанных с использованием электронных средств платежа. Зарегистрировано более 22 тысяч подобных преступлений. Объектом внимания преступников являются платежные карты и электронные кошельки граждан. Одними из факторов, спровоцировавших такую активность кибермошенников, безусловно является нахождение многих людей на самоизоляции, удаленке и дистанционном обучении.

Cтарший помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева отмечает, что подъем преступности, связанный с мошенническими действиями, наблюдается и в Свердловской области. В регионе зафиксирован рост практически на 50% преступлений, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных технологий. Около половины, то есть почти 5 тыс. таких преступлений совершено с помощью средств сотовой связи. И эти цифры далеки от реальности, так как достаточно часто жертвы кибермошенников не обращаются за помощью в правоохранительные органы.

Чтобы обмануть или злоупотребить доверием, мошенники, как правило, используют слабые стороны человека. Например, его чрезмерную доверчивость или жажду быстрых и легких денег.

Одной из главных задач кибермошенника является под любым предлогом узнать у гражданина данные банковской карты, ее номер, срок действия, СVV-код (трехзначный номер на обратной стороне карты) и ПИН-код. С этой целью они звонят, представляясь работниками службы безопасности банка или сотрудниками правоохранительных органов, отправляют смс-сообщения или электронные письма о начислении социальной выплаты, компенсации или кэшбэка, о выигрыше в лотерею, суперскидках в интернет-магазинах, благотворительных сборах и т.п. Потеряв бдительность в таких ситуациях, граждане и теряют денежные средства со своих банковских карт.

Потерпевшими от рук кибермошенников становятся люди в разных возрастных и социальных группах. Например, на один из новых способов мошенничества, в котором преступниками используются QR-коды, часто попадаются молодые люди. Предположим, что в социальных сетях размещена реклама магазина модной одежды и для того, чтобы воспользоваться хорошей скидкой, необходимо просканировать тот самый QR-код или пройти по указанной ссылке. Одним из возможных последствий таких действий может стать списание денежных средств с банковской карты владельца сотового телефона.

Что все-таки может обезопасить платежную карту?

"Обладателю такой карты, в первую очередь, необходимо в любых ситуациях сохранять спокойствие и при каких-то сомнениях лучше позвонить и получить консультацию от банковского сотрудника. Ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам конфиденциальные данные банковских карт, код из смс-сообщения для подтверждения банковской операции. Для контроля за совершением таких операций желательно подключить услугу смс-уведомлений, а также установить расходные лимиты по карте, за пределами которых перевести со счета денежные средства будет нельзя. Рекомендуется оформить отдельную банковскую карту для оплаты товара в интернет-магазинах. Если все-таки гражданин понял, что стал жертвой мошенника, то надо сразу заблокировать свою карту и сообщить о случившемся в службу безопасности банка и правоохранительные органы", - поясняет Вероника Гурышева.

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В свердловской прокуратуре рассказали, как не стать жертвой кибермошенников

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Теги: кибермошенник, Вероника Гурышева



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