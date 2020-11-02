В Волгоградской области родителя "изгоняли бесов" из сына чесноком и святой водой

Органы опеки проверят семью из Волгоградской области, в которой родители "изгоняли бесов" из 10-летнего сына, сообщает РИА Новости.

В соцсетях появилось видео, на котором родители 10-летнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области проводят над ним обряд "экзорцизма". На видео запечатлено, как они скрутили сына, обдали его освящённой водой и помазали чесноком. Раздаётся крик "очищаемого" мальчика.

Органы опеки начали проверят обстоятельства случившегося.