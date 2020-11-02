В Петербурге могут ужесточить "коронавирусные" ограничения из-за роста количества заразившихся

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил земляков, что если они не будут соблюдать санитарные ограничения, в городе придётся ввести более жёсткие правила игры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В радиоэфире глава отметил, что "средства защиты – самый простой путь избежать заражения вирусом.

"Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидемической безопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жёсткие ограничения. Мы должны научиться жить в новых условиях", - цитирует Беглова ТАСС.

Ранее в Петербурге из-за распространения коронавируса запретили работу организаций общественного питания по ночам.