На Ямале село Газ-Сале, которое готовят к расселению, могут присоединить к райцентру

Депутаты думы Тазовского района обсудили возможность присоединения села Газ-Сале к районному центру. Решение о согласии с этим будет направлено в окружное правительство. В случае одобрения объединение произойдет не ранее, чем через пять лет, сообщили Накануне.RU в администрации муниципалитета.

Такой срок, по мнению депутатов, необходим, чтобы изменение юридического статуса села не повлияло на получение переезжающими мер поддержки.

Напомним, в селе прошло анкетирование, в котором приняли участие 95% жителей. Итоги показали, что абсолютное большинство хочет переселиться в Новый Уренгой, Тазовский, Тюмень и другие города. Рано или поздно количество сельчан может существенно снизиться. 80% жилфонда признано аварийным. Все здания бюджетных организаций имеют предельный износ или также являются аварийными.