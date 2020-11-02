Уволен замглавы управления Генпрокуратуры в УрФО, сообщивший, что группу Дятлова убила лавина

Своего поста лишился замглавы управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков, сообщает "Ъ-Урал".

Собеседник издания отметил, что претензии к Курьякову начали копиться в тот момент, когда он якобы попытался "устроить" свою супругу в прокуратуру, лоббируя её на пост прокурора Екатеринбурга. Позже он, не имея санкций руководства, выступил на пресс-конференции, сообщив, что группа Игоря Дятлова погибла в результате схода лавины. Участник поисков Сергей Согрин тогда подверг версию острой критике.

Напомним, ранее стало известно, что после заявлений о смерти в 1959 г. уральских туристов Курьяков попал под санкции начальства.