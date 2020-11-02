В Воронеже открыли ковид-госпиталь на 135 коек

В стационарном подразделении №2, которое входит в состав частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Воронеж, заработало отделение для лечения ковид-больных на 135 коек, передает корреспондент Накануне.RU. Это специализированное отделение находится в Отрожке было открыто накануне и уже начало работать.

Владислав Новомлинский, заместитель главного врача по хирургической помощи в клинической больнице «РЖД-Медицина», депутат Воронежской городской Думы, представляющий интересы избирателей округа №1, рассказал- как организована на открывшейся медицинской площадке «красная зона» для приема и лечения больных, какое оборудование установлено и какие условия для пациентов здесь созданы.

"Наше отделение расположено в первом округе, где живут мои избиратели, — говорит Владислав Новомлинский. – Мы не первый год работаем над тем, чтобы здесь медицинская помощь пациентам оказывалась своевременно и в полном объеме. Открытие отделения для пациентов с новой коронавирусной инфекцией позволит большему количеству заболевших жителей города Воронежа и в частности Железнодорожного района оперативно оказывать специализированную медпомощь в нашем ковид-госпитале".

Отметим, что каждая палата рассчитана на трех пациентов. В палате расположены три кровати, к каждой из которых подведен кислород, рециркулятор, также имеется туалетная комната со средствами санитарно-индивидуальной защиты. Отделение реанимации рассчитано на 10 коек. Все места в реанимации оснащены аппаратами ИВЛ, приборами мониторинга состояния пациента и прочими необходимыми специальными приспособлениями.

Кроме того, в ковид-госпитале имеется кабинет бронхоскопии. Здесь смонтирован специальный прибор, который позволяет в случае надобности оперативно осмотреть и оценить состояние слизистых трахеи и бронхов пациентов. Медицинский персонал открывшегося отделения прошел специальную подготовку на курсах повышения квалификации при Воронежском государственном медицинском университете.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, депутат Новомлинский вручил Почетные грамоты и Благодарственное письмо Воронежской городской Думы сотрудникам медицинского подразделения, наиболее отличившимся при перепрофилировании стационара под прием больных с COVID-19.