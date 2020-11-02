Воронежские парламентарии всегда на связи. Прием граждан идет дистанционно.

Депутат Воронежской городской Думы по округу № 12 Андрей Соболев накануне провел онлайн-прием граждан. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, большинство вопросов, которые задавали парламентарию воронежцы касались формирования комфортной городской среды и создания условий для получения образования.

Представитель родительского комитета МБОУ СОШ № 25, расположенной в микрорайоне Подклетное, обратилась к депутату Соболеву с просьбой помочь заменить деревянные окна пластиковыми в одном из классов. Избирательница переживает, что в холодное время года в классе сквозняки и дети сидят на уроках в перчатках. Парламентарий отметил, то тесное сотрудничество со школой имеет давнюю традицию. За последние пять лет на ремонт и развитие общеобразовательного учреждения направлено в общей сложности 1,5 млн рублей. Приобретены мебель и оборудование, проведены частичная замена окон, текущий ремонт помещений и коридора 1-го этажа, замена пожарной сигнализации, ремонт актового зала-столовой.Однако, сельская школа строилась в начале 70-х, поэтому, безусловно, здание требует постоянного внимания и обновления.

Андрей Соболев рассказал заявительнице, что в 2020 финансовом году, в соответствии с решением Воронежской городской Думы от 18.12.2019 № 1306-IV «О бюджете городского округа город Воронеж на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» средства бюджета городского округа город Воронеж на 2020 год распределены по действующим муниципальным программам.

"Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в России, в частности на территории города Воронежа и Воронежской области, вопрос о замене окон необходимо решить до наступления низких температур, — подчеркнул депутат Соболев. — Для оперативного положительного решения вашего обращения, будем изыскивать средства для финансировании мероприятия по замене окон за счет внебюджетных источников. А если коротко, будем стараться успеть заменить окна в течение школьных каникул".

Беспокоили воронежцев также вопросы благоустройства городских дворовых территорий. Жительница дома № 19 по улице 232 Стрелковой Дивизии поблагодарила депутата от имени всех жильцов дома за установку новых игровых элементов и малых форм на детской площадке. "Детская площадка у нас теперь очень хорошая просторная, но она огорожена обычными старыми колесами. Она и выглядит некрасиво, и не обеспечивает безопасность детей, потому что соседствует с проезжей частью и парковкой", — сказала заявительница.

Депутат Соболев пообещал, что в ближайшие дни строители проведут замеры и начнут изготовление металлического ограждения, которое затем оперативно установят.

Жительница дома № 8 по улице Защитников Родины обратилась к парламентарию относительно другой городской площадки. Ребенок заявительницы, по ее словам, неоднократно получал травмы во время прогулок на детской площадке, расположенной в сквере поблизости. "Площадка очень старая, многие элементы сломаны и поэтому небезопасны", — рассказала женщина.

Андрей Соболев отметил, что мероприятия по благоустройству этой детской площадки включены в план работ на 2021 год. А разработка проекта, выбор игровых и спортивных элементов будут проводиться совместно с жителями. Ожидается, что уже в мае-июне будущего года начнутся работы по реконструкции площадки.

Комментируя итоги онлайн-приема граждан депутат Воронежской городской думы Андрей Соболев отметил, что за типичными ситуациями стоят конкретные люди со своими личными проблемами, поэтому даже в непростой эпидемиологической ситуацией депутаты не должны терять связь с избирателями. А современные технологии необходимо, использовать, чтобы вести приемы дистанционно, а также активно общаться с жителями в социальных сетях.