Дело историка Соколова: стали известны подробности о "любовнике", которого подсудимый приписывает жертве

В Санкт-Петербурге продолжается судебный процесс по делу историка Олега Соколова. Он обвиняется в убийстве своей сожительницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Кстати, следующее заседание, на котором могут начаться прения сторон, назначено на 9 ноября – годовщину смерти девушки.

Ну а сегодня показания в суде давали знакомые Соколова. Один из них давал характеристики на своего друга. По словам сотрудника Эрмитажа Павла Суслова, Соколова очень расстраивал тот факт, что Ещенко не любила детей сожителя от предыдущих отношений. "Для Олега дети святое, как для того, реального Наполеона!" – сказал свидетель на допросе в суде.

Другой свидетель – Илья Ивашов – был очевидцем "скорее романтических" отношений Соколова и Екатерины Пржигодзкой. Он встретил их в Испании во время прогулки. Ранее Пржигодзская в суде рассказывала, что во время отношений с Соколовым он, якобы, применял к ней силу и чуть ли не пытал. Соколов это отрицает. При этом сама Пржигодзская не отрицает, что после "избиения" еще некоторое время была в отношениях с Соколовым, но не интимных. Он же настаивает именно на интимном аспекте встреч. В частности, оба они говорят о поездке в Испанию, но девушка говорит, что приезжала туда к Соколову для совместного написания книги, а он утверждает, что для поездка была для интимных контактов. Показания Ивашова ни одну из этих версий не подтверждают и не опровергают: свидетель пообщался с Соколовым, Пржигодзскую напрягла встреча, через некоторое время знакомые раскланялись и Соколов сказал, что направляется со своей визави в отель.

После допроса свидетелей судья рассмотрела ходатайства обвинения и защиты о приобщении к делу разных документов и запросов. Один из немногих документов, которые судья решила приобщить к делу, были данные из уголовного дела предполагаемого любовника Ещенко. О его существовании заявил Соколов на предыдущих заседаниях. Он назвал участникам процесса имя мужчины, но произошло это в закрытом режиме – историк опасается за жизнь людей, сообщивших ему имя, поскольку предполагаемый любовник находится на свободе, хотя судим и разыскивается.

Прокурор сообщила, что мужчина был задержан в 2012 году и сбежал из-под стражи в 2014 году. Он находится в международном розыске в России и на Украине. По данным, приобщенным к делу, сейчас он может находиться на территории Украины. Соколов считает, что с ним у Ещенко была связь на протяжении 2018-2019 гг. Историк также настаивает на том, что в 2019-м году любовника-бандита пытались задержать силовики, но им "достался" лишь автомобиль и "Айфон" преступника. Соколов уверен, что эти вещи находятся в распоряжении СКР. Но в уголовном деле, которое прокурор затребовала в СКР, данных о таком эпизоде и таких вещах нет.

Суд отказался запрашивать у сотовых операторов и производителей телефонов детализации звонков и трафика, а также данные из облачных хранилищ.