Дело историка Соколова: стали известны подробности о "любовнике", которого подсудимый приписывает жертве

02 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Санкт-Петербург
Историк Олег Соколов на суде. (2020) | Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Дело историка Соколова: стали известны подробности о "любовнике", которого подсудимый приписывает жертве

В Санкт-Петербурге продолжается судебный процесс по делу историка Олега Соколова. Он обвиняется в убийстве своей сожительницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Кстати, следующее заседание, на котором могут начаться прения сторон, назначено на 9 ноября – годовщину смерти девушки.
Читайте также:

Ну а сегодня показания в суде давали знакомые Соколова. Один из них давал характеристики на своего друга. По словам сотрудника Эрмитажа Павла Суслова, Соколова очень расстраивал тот факт, что Ещенко не любила детей сожителя от предыдущих отношений. "Для Олега дети святое, как для того, реального Наполеона!" – сказал свидетель на допросе в суде.

Другой свидетель – Илья Ивашов – был очевидцем "скорее романтических" отношений Соколова и Екатерины Пржигодзкой. Он встретил их в Испании во время прогулки. Ранее Пржигодзская в суде рассказывала, что во время отношений с Соколовым он, якобы, применял к ней силу и чуть ли не пытал. Соколов это отрицает. При этом сама Пржигодзская не отрицает, что после "избиения" еще некоторое время была в отношениях с Соколовым, но не интимных. Он же настаивает именно на интимном аспекте встреч. В частности, оба они говорят о поездке в Испанию, но девушка говорит, что приезжала туда к Соколову для совместного написания книги, а он утверждает, что для поездка была для интимных контактов. Показания Ивашова ни одну из этих версий не подтверждают и не опровергают: свидетель пообщался с Соколовым, Пржигодзскую напрягла встреча, через некоторое время знакомые раскланялись и Соколов сказал, что направляется со своей визави в отель.

Историк Олег Соколов на суде.(2020)|Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

После допроса свидетелей судья рассмотрела ходатайства обвинения и защиты о приобщении к делу разных документов и запросов. Один из немногих документов, которые судья решила приобщить к делу, были данные из уголовного дела предполагаемого любовника Ещенко. О его существовании заявил Соколов на предыдущих заседаниях. Он назвал участникам процесса имя мужчины, но произошло это в закрытом режиме – историк опасается за жизнь людей, сообщивших ему имя, поскольку предполагаемый любовник находится на свободе, хотя судим и разыскивается.

Прокурор сообщила, что мужчина был задержан в 2012 году и сбежал из-под стражи в 2014 году. Он находится в международном розыске в России и на Украине. По данным, приобщенным к делу, сейчас он может находиться на территории Украины. Соколов считает, что с ним у Ещенко была связь на протяжении 2018-2019 гг. Историк также настаивает на том, что в 2019-м году любовника-бандита пытались задержать силовики, но им "достался" лишь автомобиль и "Айфон" преступника. Соколов уверен, что эти вещи находятся в распоряжении СКР. Но в уголовном деле, которое прокурор затребовала в СКР, данных о таком эпизоде и таких вещах нет.

Суд отказался запрашивать у сотовых операторов и производителей телефонов детализации звонков и трафика, а также данные из облачных хранилищ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дело историка Соколова: стали известны подробности о "любовнике", которого подсудимый приписывает жертве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дело историка соколова, допрос, любовник



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.10.2020 17:55 Мск Защита расчленителя Соколова хочет запросить данные убитой аспирантки в Apple и Facebook
Ранее 26.10.2020 15:08 Мск Суд по делу историка Соколова: свидетель назвал публициста Понасенкова "соучастником убийства"
Ранее 14.10.2020 14:52 Мск Дмитрий Пучков рассказал в суде о странных СМС, которые приходили Соколову и Ещенко
Ранее 12.10.2020 15:44 Мск Историк Соколов заявил, что убитая сожительница и ее любовник готовили покушение на него
Ранее 12.10.2020 13:42 Мск У историка Соколова во время дачи показаний в суде случилась истерика
Ранее 12.10.2020 13:05 Мск Историк Соколов признал себя виновным в убийстве аспирантки СПбГУ
Ранее 05.10.2020 15:30 Мск Историк-расчленитель Соколов готов дать показания спустя год после убийства
Ранее 30.09.2020 15:17 Мск "Он душил меня жгутом": экс-любовница историка Соколова дала показания в суде
Ранее 12.08.2020 14:47 Мск Суд по делу историка Соколова возобновится в начале сентября
Ранее 03.08.2020 13:26 Мск Бывшая жена историка Соколова: "Никогда мне не казалось, что я живу с маньяком"
Ранее 27.07.2020 13:41 Мск Дело историка Соколова: обвиняемый в убийстве сошелся в суде со своим "заклятым врагом"
Ранее 16.07.2020 01:43 Мск Историк-расчленитель Соколов возмутился сравнением себя с Наполеоном
Ранее 08.07.2020 15:25 Мск Суд выяснит, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции после убийства аспирантки
Ранее 06.07.2020 15:20 Мск "Ненавижу тебя и твоих выродков": переписку Соколова и Ещенко обнародовали в суде
Ранее 29.06.2020 16:57 Мск "Люди должны увидеть, что она творила!" У историка Соколова на суде случилась истерика
Ранее 22.06.2020 15:23 Мск Дело историка Соколова: "В рюкзаке были руки. Он спросил: хотите посмотреть? Мы сказали: нет, спасибо"
Ранее 17.06.2020 08:30 Мск В СМИ появился протокол допроса историка Олега Соколова после убийства аспирантки
Ранее 16.06.2020 10:07 Мск В сети появилось видео ссоры историка Соколова и убитой аспирантки Ещенко
Ранее 15.06.2020 13:12 Мск Историк Олег Соколов внезапно отказался от услуг своего адвоката и потребовал нового
Ранее 11.06.2020 07:48 Мск Историк-расчленитель Соколов отказался от услуг нового адвоката
Ранее 09.06.2020 13:30 Мск Суд по делу историка Олега Соколова снова перенесли – адвокаты будут знакомиться с вещдоками
Ранее 09.06.2020 08:55 Мск В Санкт-Петербурге начинается судебный процесс по делу историка Олега Соколова
Ранее 26.05.2020 13:03 Мск Суд отказался отпускать историка Соколова под домашний арест
Ранее 13.05.2020 13:02 Мск Начало процесса над историком Соколовым снова перенесли
Ранее 09.04.2020 11:30 Мск Суд по делу историка-расчленителя Соколова перенесли из-за карантина
Ранее 27.03.2020 16:05 Мск Суд продлил арест историка-расчленителя Олега Соколова до 23 сентября
Ранее 24.03.2020 13:54 Мск Дело историка-расчленителя Соколова поступило в Октябрьский районный суд Петербурга
Ранее 19.03.2020 21:55 Мск Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка-расчленителя Соколова
Ранее 29.01.2020 10:32 Мск Адвокаты историка Соколова решили объяснить убийство влиянием лекарств
Ранее 24.12.2019 13:24 Мск Соколова оставили в СИЗО до апреля
Ранее 17.12.2019 11:53 Мск Адвокат Соколова не подтвердил, что доцента признали вменяемым
Ранее 16.12.2019 13:51 Мск Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО
Ранее 16.12.2019 07:24 Мск Историк-расчленитель Соколов заявил, что собирался жениться на убитой аспирантке в апреле
Ранее 11.12.2019 20:37 Мск Семья жертвы историка-расчленителя Соколова отказалась от материальной помощи со стороны обвиняемого
Ранее 04.12.2019 14:59 Мск Историка-расчленителя Соколова отправили в психиатрический центр Сербского
Ранее 04.12.2019 13:44 Мск Соколову поменяли сокамерника в "Бутырке". Ранее был обвиняемый в изнасиловании
Ранее 02.12.2019 10:12 Мск Доцент-расчленитель Соколов собирается заработать в тюрьме, написав автобиографию "о жизни и любви"
Ранее 02.12.2019 08:14 Мск Историка Соколова поместили в психиатрическую больницу СИЗО "Бутырка"
Ранее 01.12.2019 09:09 Мск Соколова перевезли в Москву для проведения экспертизы
Ранее 28.11.2019 09:43 Мск Адвокат: У Соколова нет судимости за гибель человека в кораблекрушении 1981 года
Ранее 28.11.2019 00:34 Мск Расчленитель Соколов составляет план научного исследования
Ранее 27.11.2019 21:50 Мск Расчленитель Соколов был участником ЧП на фрегате "Святой Георгий"
Ранее 27.11.2019 01:16 Мск Расчленитель Соколов сообщил, что ему "чудовищно тяжело"
Ранее 20.11.2019 13:27 Мск "Для объективного расследования": дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК
Ранее 20.11.2019 01:43 Мск Сотрудник "Крестов": Расчленитель Соколов ест с аппетитом
Ранее 19.11.2019 13:45 Мск Защита рассматривает версию влияния полнолуния на доцента Соколова
Ранее 19.11.2019 00:01 Мск Расчленитель-реконструктор Соколов пытался пырнуть себя кортиком

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети