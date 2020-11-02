В Прикамье – новый министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности

Исполняющим обязанности министра управления имущества и градостроительной деятельности Пермского края назначена Ольга Андрианова. Её утвердил на посту губернатор Дмитрий Махонин, сообщили Накануне.RU в министерстве.

Андрианова начала свою трудовую деятельность в Пермском управлении ФАС в 2010 г. с должности специалиста-эксперта в отделе контроля закупок. Затем работала ведущим специалистом-экспертом, главным специалистом-экспертом, позже занимала пост заместителя начальника отдела контроля закупок, а в 2018 г. стала руководителем отдела контроля закупок Пермского УФАС России.

В ноябре 2019 г. назначена на пост заместителя руководителя управления. Ольга Андрианова – советник государственной гражданской службы Российской Федерации третьего класса.