02 Ноября 2020
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Политика Пермский край
Здание Правительства Пермского края (2020) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье – новый министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности

Исполняющим обязанности министра управления имущества и градостроительной деятельности Пермского края назначена Ольга Андрианова. Её утвердил на посту губернатор Дмитрий Махонин, сообщили Накануне.RU в министерстве.

Андрианова начала свою трудовую деятельность в Пермском управлении ФАС в 2010 г. с должности специалиста-эксперта в отделе контроля закупок. Затем работала ведущим специалистом-экспертом, главным специалистом-экспертом, позже занимала пост заместителя начальника отдела контроля закупок, а в 2018 г. стала руководителем отдела контроля закупок Пермского УФАС России.

В ноябре 2019 г. назначена на пост заместителя руководителя управления. Ольга Андрианова – советник государственной гражданской службы Российской Федерации третьего класса.

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В Прикамье – новый министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности

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Теги: Ольга Андрианова, Дмитрий Махонин



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