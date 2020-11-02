Регионы "тюменской матрешки" получат больше 140 миллионов рублей на лекарства от коронавируса

Регионы "тюменской матрешки" получат 140,8 млн руб. на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

Распоряжение о распределении средств между субъектами страны подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего из резервного фонда было распределено 5 млрд руб.

Согласно документу, больше всех средств получит Югра - 63 млн руб. Тюменская область - 57,8 млн руб., Ямал - 20 млн руб.

"Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача", – пояснили в пресс-службе.

Также уточняется, что Михаил Мишустин поручил министрам здравоохранения и финансов в максимально короткие сроки довести деньги до регионов, чтобы руководители субъектов могли оперативно организовать закупки необходимых лекарств.