02 Ноября 2020
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Происшествия В России
Александр Шестун (2018) | Фото: youtube.com

Автозак с Шестуном попал в ДТП после суда

Автозак с бывшим главой Серпуховского района Московской области Александром Шестуном попал в ДТП.

Инцидент произошел после заседания в Подольском городском суде 30 октября, сообщила "Интерфаксу" супруга Шестуна.

Автозак отбросило на рельсы, у автомобиля отлетело переднее колесо. Шестун, по его словам, сильно ударился головой о решетку и "немного повредил правый тазобедренный сустав".

После ДТП, пояснил Шестун, конвойные не вызывали ему скорую. В СИЗО он написал заявление с просьбой о проведении исследования на аппарате МРТ.

Сегодня суд отменил слушания дела Шестуна до вторника.

В июле 2019 года Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции. Обвинение осталось прежним: ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки.

По версии следствия, в период с 2003 по 2018 год Шестун незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками он проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась по цене в десятки раз ниже рыночной.

Напомним, в апреле 2018 года глава Серпуховского района записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал о давлении на него и его семью и принуждении покинуть занимаемый им пост. Спустя два месяца глава Шестун был арестован.

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Автозак с Шестуном попал в ДТП после суда

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Теги: александр шестун, дтп, автозак



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