"На грани катастрофы". Зеленский требует разогнать Конституционный суд, ЕС выступил резко против

На Украине разворачивается новый громкий политический скандал, который затеял ее президент Владимир Зеленский. Как уже сообщало Накануне.RU, он связан с Конституционным судом (КСУ). Зеленский хочет полностью сменить его состав. В то же время Европа выступила резко против.

Предлогом для желаемого переворота в КСУ стало то, что его нужно полностью очистить от старых кадров, которые якобы мешают борьбе с коррупцией, и набрать честных и независимых судей. Зеленский назвал судей КСУ "чертями", которые обслуживают олигархов и старые элиты. На днях он внес в Раду законопроект об увольнении всех его судей и признании его последних решений неправильными и не подлежащими исполнению, прежде всего решения об отмене уголовного преследования за декларирование недостоверной информации.

Для укрепления своей позиции Зеленский написал в пояснительной записке к документу, что это необходимо, чтобы "обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества", то есть прибег к чисто политическому аргументу.

В своей статье для Financial Times Зеленский написал, что КСУ будто бы хочет уничтожит все "завоевания" переворота 2014 года. А за КСУ стоит "коалиция доверенных лиц России и некоторых видных украинских олигархов", которые выступают против втягивания Украины в ЕС и НАТО и подчинения диктату МВФ.

Совет Европы заявил, что такая авантюра Зеленского будет "вопиющим нарушением конституции и фундаментального принципа разделения властей". Об этом говорится в письме генсека Совета Европы Марии Пейчинович Бурич и президента Венецианской комиссии Джианни Букиккио на имя спикера Рады. А глава представительства ЕС на Украине Мати Маасикас прямо намекнул, что переворот в КСУ может иметь последствия для "безвиза" с ЕС. Так, Киеву теперь нужно "неотложно восстанавливать" доверие Европы к своим антикоррупционным инициативам.

Примечательно, что все фракции Рады, кроме "слуг народа", против такого поворота событий. Они резко раскритиковали попытку Зеленского посадить в КСУ своих "честных" судей.

Экс-спикер Рады Владимир Литвин считает, что скандал вокруг КСУ специально создан, чтобы отвлечь внимание населения от провала "Слуги народа" на местных выборах и беспомощности властей в ситуации с коронавирусом. "Это кость, которую бросили обществу для обсасывания", - сказал он.

Главред издания "Страна" Игорь Гужва пишет, что ситуация с КСУ - это расплата Зеленского за предательство. В мае прошлого года, перед самой инаугурацией Зеленского, глава КСУ Станислав Шевчук был лишен статуса судьи. Он заявил тогда, что уходящий президент Петр Порошенко совершил переворот для удержания контроля над КСУ. Команда же Зеленского тогда бездействовала и бросила Шевчука, хотя он был явным противником Порошенко и даже заявлял перед выборами, что не приведет Порошенко к присяге, подчеркивает Гужва. В целом же происходит борьба Зеленского, старых украинских элит и Запада за контроль над ключевыми институтами власти. Причем отношения с олигархом Игорем Коломойским у Зеленского все больше ухудшаются, заключает он.

Зеленский же сознательно накаляет ситуацию. Он отправил аудиообращение к фракции "Слуга народа" в Раде, заявив, что решение КСУ "поставило страну на грань катастрофы" и будет "противостояние на улицах".

"Или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование", - сказал он, призвав депутатов поддержать его решение о разгоне КСУ.