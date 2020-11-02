02 Ноября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

"Сотрудничество" регионов "тюменской матрёшки" в 2020 году - 52 миллиарда

"Сотрудничество" регионов "тюменской матрёшки" не ограничивается только одноимённой программой – есть ещё и созданный "вскладчину" Западно-Сибирский научно-образовательный центр. Так спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов прокомментировал реализацию в 2020 г. неоднозначного соглашения трёх регионов, сообщили Накануне.RU в парламенте.
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"В этом году у нас предусмотрено финансирование по программе "Сотрудничество" в сумме 52 млрд руб., в том числе по Югре – 21,9 млрд руб., по Ямалу – 30,1 млрд руб.", - рассказал Корепанов.

25 млрд на Ямале потратят на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог. В прошлом году на эти цели направлено 8 млрд руб.

"Ямальцам, переехавшим на юг Тюменской области, предоставлялись дополнительные меры социальной поддержки – в этом году более 3 тыс. человек получили выплаты на компенсацию жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и транспортные расходы. Более 11 тыс. человек получили доплаты к пенсии. Оказывалась специализированная медицинская помощь, осуществлялись разовые выплаты к памятным датам", - сказал Сергей Корепанов.

Он считает очень важным увеличение финансирования на выдачу жилищных сертификатов для переселения жителей Ямала на юг области – если в 2018 г. это было 400 семей, то в этом – уже более 1,2 тыс. В рамках программы "Сотрудничество" решаются и другие вопросы.

"Программа работает, и я уверен, что будет работать и дальше. Однако взаимодействие трёх субъектов не ограничивается только этой программой. Например, недавно совместными усилиями Тюменская область, Ямал и Югра создали Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня, главная задача которого – интегрировать науку, образование и производство", - сказал Корепанов.

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"Сотрудничество" регионов "тюменской матрёшки" в 2020 году - 52 миллиарда

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Теги: Сергей Корепанов, Сотрудничество, тюменская матрёшка



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