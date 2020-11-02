02 Ноября 2020
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Политика В России Москва
ПМЭФ, пленарное заседание, Дмитрий Рогозин (2017) | Фото: forumspb.com

"Прошу доложить, в чём причины такой задержки": Роскосмосу досталось от Путина

Путин раскритиковал работу Роскосмоса. В условиях, когда нефть дешевеет, а Илон Маск – крепчает, ведомство Рогозина просто не выполняет поставленные задачи.  

"Роскосмосу было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, на создание космической группировки в рамках проекта "Сфера", а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС. Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чём причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование. Сразу подчеркну: сделать эту работу нужно в самое ближайшее время, в том числе оперативно определиться с необходимыми объёмами бюджетных ассигнований на эти программы", - заявил президент на  совещании по развитию ракетно-космической отрасли.

Путину явно доложили о недавнем конфликте Дмитрия Рогозина и Минфина, когда глава Роскосмоса начал упрекать ведомство Силуанова в недостаточном финансировании, а ведомство Силуанова ответило, что Роскосмос в текущем году не освоил сотни миллионов рублей.

"Эти потребности мы должны соотносить с реальными возможностями федерального бюджета. Мы с вами это хорошо знаем, много раз всё это проходили. Нужно учитывать и тот факт, что масштабные ресурсы были выделены на поддержку экономики в целом, системы здравоохранения, на помощь нашим гражданам и бизнесу в сложных условиях эпидемии, - заявил Путин. - Потому при определении объёмов финансирования космических программ крайне важно грамотно расставить приоритеты. Объективно оценить имеющийся научный, технологический, производственный потенциал организаций и предприятий отрасли, чтобы направить бюджетные средства на проекты, реализация которых наиболее актуальна и способна дать максимальную положительную отдачу. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы уже в ближайшей и среднесрочной перспективе все эти работы принесли ощутимую пользу, причем экономике в целом, промышленности в целом, в том числе за счёт более широкого предоставления таких востребованных сегодня сервисов как навигация, связь, телевещание, дистанционное зондирование земли. Всё это нужно нам, что называется, сейчас".

Также Путину явно известно об успехах сотрудничества NASA и SpaceX, и мнение у него по поводу такого союза гораздо более приятное, чем у горделивого Рогозина.

"И хочу добавить, что для достижения целей, стоящих перед российским ракетно-космическим комплексом, необходимо более активно использовать инструменты государственно-частного партнёрства, привлекать там, где это возможно, внебюджетные и заёмные средства. Аккуратно, конечно. Мы знаем, как нужно с кредитами себя вести. Но нужно искать эти возможности, нужно искать дополнительные ресурсы, которые снизят зависимость отрасли от бюджетного финансирования, дадут ей хороший стимул для развития, позволят более гибко, эффективно решать поставленные задачи, в том числе по выводу на рынок новых, коммерчески привлекательных продуктов и услуг", - заявил президент.

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"Прошу доложить, в чём причины такой задержки": Роскосмосу досталось от Путина

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Теги: владимир путин, роскосмос, дмитрий рогозин



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