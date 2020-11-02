02 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область
Виктор Горсков (2020) | Фото: Виктор Горсков

ЦГКБ №1 Екатеринбурга прокомментировала предположительное заражение пенсионера ВИЧ и гепатитом С

ЦГКБ №1 Екатеринбурга, известная по вспышке COVID-19 в апреле текущего года и жалобами от пациентов на внутреннее состояние больницы, ответила на запрос Светланы Горсковой, мужа которой, предположительно, заразили ВИЧ и гепатитом С в стенах медучреждения.

Согласно официальному ответу на запрос, в период оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, Виктору Горскову лабораторные исследования на ВИЧ и вирусный Гепатит С не проводились. Более того, супруге пенсионера сообщили, что перед операцией у мужчины вообще не брали кровь на анализ. Данное утверждение является откровенной ложью, поскольку прибыв в медучреждение, Горсков около двух часов находился в стационаре и, несмотря на плохое самочувствие, отчетливо помнит, как перед операцией у него брали анализ.

(2020)|Фото: Накануне.RU

Ответ ЦГКБ №1 Накануне.RU прокомментировал депутат Государственной думы РФ от Ульяновской области, член фракции КПРФ, в прошлом врач-хирург поликлинического отделения Ульяновской городской больницы №2 Алексей Куринный. По его словам, перед такого рода операцией врачи просто не могли не взять анализ на ВИЧ и гепатит С.

"Перед выполнением таких операций, а это все-таки операция довольно сложная, в обязательном порядке берется анализ на ВИЧ и гепатит. Поэтому здесь необходимо разбираться с медицинской документацией. Почему не взяли, а если взяли, то почему не дают результатов? Это операция на желчно-выводящих путях, поэтому не брать кровь на анализ у него просто не могли", - пояснил Алексей Куринный.

По его мнению, еще более запутанной ситуацию делает тот факт, что ВИЧ проявляется минимум спустя три месяца после заражения. Именно поэтому, не исключен и тот факт, что занести инфекцию Виктору Горскову могли и в 2019 г., когда проводилась операция на сердце.

"Не исключен тот факт, что он мог быть заражен и раньше, не факт что это произошло именно в апреле, учитывая короткий срок: там от 3 до 6 месяцев нужно, чтобы появился положительный анализ на ВИЧ. Для этого нужно разобраться, переливали ли ему кровь при операции на сердце: вполне возможно, что тогда и могло пройти заражение", - заключил бывший хирург.

На данный момент Светлана Горскова направила официальные запросы в больницу №14, в кардиологии которой ее муж находился в 2019 г., а также в Новую больницу на Заводской, где в том же году (в июле) его оперировали на сердце.

Корреспондент Накануне.RU направил запросы в прокуратуру Свердловской области, горздрав Екатеринбурга и ЦГКБ №1. В последней журналисту в предоставлении какого-либо ответа отказали, несмотря на документы, подтверждающие согласие супругов на ознакомлении редакции с результатами анализов. По информации от той же больницы известно, что горздрав уже направил запрос в медучреждение, однако официального ответа от ведомства, как и от прокуратуры, Накануне.RU еще не получило.

Вместе с редакцией, запросы в СКР РФ и Минздрав РФ направил депутат законодательного собрания от Свердловской области, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Ионин.

Напомним, пенсионер Виктор Горсков прибыл в больницу 4 апреля для установки дренажа в желчных протоках. К сожалению, 14 апреля операцию пришлось проводить повторно из-за якобы неправильной установки конструкции. Уже 20 апреля СМИ сообщили о вспышке COVID-19 в ЦГКБ №1, где было выявлено около сотни зараженных, в числе которых оказался и сам пенсионер.

Даже после лечения и отрицательных анализов на коронавирус, мужчина не шел на поправку, а его состояние только ухудшалось. Уже в конце мая терапевт медико-санитарной части ГУ МВД заметила, что результаты теста на ВИЧ от 20 мая находятся в задержке, что насторожило супругов. После последней попытки сдать анализ 15 июня, в конце того же месяца Виктору Горскову пришел положительный результат.

На руках у четы имеются медицинские документы, подтверждающие, что Виктор Горсков не имел ВИЧ и гепатит С в прошлом году. После операции на сердце пенсионер тяжело переживал реабилитацию. Единственное, где мужчина мог заразиться – это медучреждение, считают супруги.

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ЦГКБ №1 Екатеринбурга прокомментировала предположительное заражение пенсионера ВИЧ и гепатитом С

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Теги: ВИЧ, гепатит С, коронавирус, Горсков Виктор, Горскова Светлана, ЦГКБ №1, Екатеринбург



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