Путин утвердил инициативу Куйвашева, связанную с Универсиадой-2023 в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, в нем закреплена инициатива губернатора Евгения Куйвашева, связанная с созданием спортивной и иной инфраструктуры Всемирных студенческих игр.

Напомним, глава Среднего Урала, выступая на заседании Совета, назвал наиболее актуальным вопросом, связанным с подготовкой к играм, возможность выполнения работ единым исполнителем в течение всего срока создания инфраструктуры. По поручению президента ранее было подготовлено распоряжение Правительства РФ, срок действия которого заканчивается в 2021 году.

При этом основной объем строительных работ приходится на 2022-2023 годы. Тогда Евгений Куйвашев обратился к Владимиру Путину с просьбой продлить на эти годы действие этого распоряжения. Глава государства пообещал, что кабмин данный вопрос проработает.

"Подготовить совместно с правительством Свердловской области и представить предложение об осуществлении в 2022-2023 годах закупок товаров, работ, услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением объектов, необходимых для проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, с учетом частичного исполнения ранее определенным единственным исполнителем обязательств по государственным контрактам", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Еще одним поручением в перечне стала разработка плана мероприятий по организации и проведению в 2021 году в Екатеринбурге Всемирного саммита спорта и бизнеса "СпортАккорд", а также образование федерального организационного комитета саммита.

Ответственными за выполнение указанных поручений назначены российский премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Им поставлен срок – 30 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что на проведение летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге будет потрачено 87 млрд рублей.