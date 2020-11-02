02 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты (2020) | Фото: Mash

Минздрав: Смерть пяти пациентов в челябинской больнице не связана со взрывом

В минздраве Челябинской области прокомментировали смерть пяти пациентов в ГКБ №2, где произошел взрыв кислородной станции, передает корреспондент Накануне.RU.

На брифинге министр здравоохранения региона Юрий Семенов подтвердил смерть пяти пациентов на базе ГКБ №2. Однако, по его словам, их смерть не связана со взрывом. Все реанимационные мероприятия были начаты до взрыва.

Главный внештатный специалист по анестезиологии и реаниматологии минздрава Челябинской области Алексей Астахов отметил, что случай со взрывом кислорода совпал с оказанием интенсивной помощи на базе реанимационного отделения.

"Два врача анестезиолога-реаниматолога до того, как началась ситуация, связанная с эвакуацией и задымлением, зафиксировали остановку сердца последовательно у двух пациентов, разница была порядка 10 минут. В картах отмечено, что на начало и продолжение сердечно-легочной реанимации аппаратура не фиксировала снижения давления кислорода в системе, оно произошло спустя некоторое время после основного взрыва. Были предприняты специальные мероприятия по дублирующим системам обеспечения кислородом пациентов", - рассказал он.

взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты(2020)|Фото: Mash

Министр добавил, что клиническая смерть пациентов была зафиксирована раньше, чем произошел взрыв.

По словам Астахова, эти пациенты находились в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии. "Это стечение обстоятельств, что пять пациентов оказалось в этот день в крайне тяжелом состоянии", - подчеркнул он.

При этом Семенов отметил, что у умерших пациентов был отрицательный анализ на коронавирус.

"У них у всех была пневмония. Было сделано КТ и у них были все признаки ковидной пневмонии, но подтверждение лабораторно и методом ПЦР будет только после вскрытия", - заявил он, отметив, что у умерших пациентов были тяжелые хронические заболевания.

Кроме того, министр сообщил, что 28 октября вышел приказ областного минздрава о проведении контрольных мероприятий по проверке всех ковидных баз на территории области именно в отношении кислородного оборудования. 28 октября комиссия минздрава региона была в ГКБ №2.

"Смотрели оборудование, в той компетенции, которую имеют наши специалисты, замечаний по этому поводу не было", - отметил он.

Теперь в обстоятельствах произошедшего будут разбираться следственные органы. Напомним, утром 31 октября произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

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Минздрав: Смерть пяти пациентов в челябинской больнице не связана со взрывом

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Теги: больница, взрыв, хлопок, коронавирус, Юрий Семенов,



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