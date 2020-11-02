СМИ сообщили о планах России сократить число рейсов в Турцию

Россия и Турция обсуждают возможность снизить интенсивность авиасообщения по завершению туристического сезона. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник турецкой авиакомпании.

В первую очередь, это может затронуть чартерное авиасообщение. Подчеркивается, что причины исключительно экономические: зимой поток туристов ниже, чартеры загружаются меньше.

При этом сегодня главный санитарный врач России Анна Попова выразила недовольство ситуацией с ввозом коронавируса из Турции.

Глава Роспотребнадзора заявила, что абсолютное большинство "завозных" случаев коронавируса - 90% - попали в Россию из этой страны. Она предложила принять "какие-то меры".