В Москве сгорел склад с газовыми баллонами: пожар локализован

На Варшавском шоссе в Москве сгорел склад газового оборудования. Из-за того, что на складе, предположительно, находились газовые баллоны, возгорание сопровождалось взрывами, сильным пламенем и большим количеством дыма, поднимавшимся над районом.

ЧП произошло на ул. Газопровод, 4а.

"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии происходит загорание складского помещения, внутри которого предположительно находятся газовые баллоны. Площадь пожара уточняется.

Личный состав работает с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда. Информации о пострадавших не поступало", - сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.