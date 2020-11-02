02 Ноября 2020
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Происшествия Москва
Пожар на Варшавском шоссе в Москве (2020) | Фото: Telegram/Baza

В Москве сгорел склад с газовыми баллонами: пожар локализован

На Варшавском шоссе в Москве сгорел склад газового оборудования. Из-за того, что на складе, предположительно, находились газовые баллоны, возгорание сопровождалось взрывами, сильным пламенем и большим количеством дыма, поднимавшимся над районом.

ЧП произошло на ул. Газопровод, 4а.

"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии происходит загорание складского помещения, внутри которого предположительно находятся газовые баллоны. Площадь пожара уточняется.

Личный состав работает с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда. Информации о пострадавших не поступало", - сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

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В Москве сгорел склад с газовыми баллонами: пожар локализован

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Теги: пожар, газовые баллоны, варшавское шоссе



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Ранее 02.11.2020 14:50 Мск В Москве горит склад с газовыми баллонами, слышны взрывы

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