Из-под отвалов Шемурского карьера на Урале течет "страшное нечто"

Свердловская общественная организация по защите окружающей среды "Живой Шемур" опубликовала результаты исследования проб воды в реках Банная, Черная, Ольховка, Тамшер, Шегультан, Тальтия, Ивдель и Сосьва. Они показали, что в водоемах содержатся токсичные примеси.

Как сообщили Накануне.RU в "Живом Шемуре", пробы отбирались в период с 28 сентября по 5 октября этого года специалистами аналитических лабораторий Росприроднадзора, Росрыболовства и Росгидромета для проверки информации, изложенной в обращениях граждан о загрязнении рек на севере Свердловской области. Всего вода была отобрана с 31-ой локации. С 17-ти локаций пробы взяли представители "Живого Шемура", в том числе из-под отвалов Шемурского карьера и из карстовой ямы в Шегультане.

Как отмечают общественники, это первая подобная масштабная оценка ситуации с реками региона. По их данным, "чемпионом" по количеству токсичных примесей оказалась река Тамшер.

Река Шегультан в районе бывшего одноименного поселка

"В его воде содержание меди в 60 тысяч раз превышает норму, цинка – в шесть тысяч, марганца – в три тысячи раз. Немного уступает Тамшеру вода, стекающая по канаве в его русло, там меди в 50 тысяч раз больше нормы. Река Тальтия немного чище Шегультана, и даже карстовая шегультанская вода грязнее, чем вода в Тальтии. Страшное нечто течет в ручейках из-под отвалов Шемурского карьера. Там раз в сто-тысячу больше элементов большого списка", - заявили в "Живом Шемуре".

В организации задали вопросы о результатах проб специалистам и сейчас ждут ответов.

Ранее сообщалось, что УГМК может лишиться права пользования недрами из-за загрязнения рек в Свердловской области. Как выяснили уральские общественники, предприятия "Шемур" и "Святогор" неоднократно нарушали природоохранное законодательство и не выполняли предписания.