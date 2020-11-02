Мишустин призвал регионы "не замалчивать проблемы"

Глава российского правительства Михаил Мишустин пообещал помогать регионам, у которых не хватает средств на обеспечение больных коронавирусом всем необходимым.

"Если где-то на местах есть острые вопросы – их надо оперативно решать. Регионам, которым не хватает средств, будем помогать. Регионам не надо замалчивать проблемы. А от нас, коллеги, люди ждут не формальных отчетов", - сказал премьер в заключительном слове на совещании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В ходе совещания премьер-министр рассказал о некоторых вариантах помощи, которое окажет правительство. Так, власти продлят процедуру ускоренной регистрации лекарств ещё на год.

Глава кабмина потребовал максимально быстро организовать закупки оборудования и препаратов на деньги, выделенные для улучшения материальной базы больниц.Михаил Мишустин также призвал организовать работу службы консультирования и доставки лекарств на дом для пациентов с коронавирусом.