02 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
взрыв, кислородная станция, городская больница №2, коронавирус, пациенты (2020) | Фото: Mash

В челябинской больнице, где произошел взрыв, больше не будут оказывать помощь пациентам с COVID-19

В Челябинске городскую клиническую больницу №2, где 31 октября произошел взрыв кислородной станции, больше не будут использовать как ковидную базу. После ремонта учреждение вернется в обычный режим работы. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения области Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава минздрава рассказал, что все эвакуированные пациенты находятся под медицинским наблюдением и продолжают лечение. На госпитальных базах остаются 143 человека, на базах долечивания два человека, в поликлиниках 10 человек. С ним провели работу психологи.

"Принято решение, что после проведения ремонтных работ городская больница №2 возобновит основную деятельность по оказанию медицинской помощи и оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19 не будет. Переводим их в обычный режим работы для оказания помощи пациентам без коронавирусной инфекции", - уточнил Семенов.

Напомним, утром 31 октября произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

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В челябинской больнице, где произошел взрыв, больше не будут оказывать помощь пациентам с COVID-19

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Теги: больница, взрыв, хлопок, коронавирус,



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