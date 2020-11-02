В челябинской больнице, где произошел взрыв, больше не будут оказывать помощь пациентам с COVID-19

В Челябинске городскую клиническую больницу №2, где 31 октября произошел взрыв кислородной станции, больше не будут использовать как ковидную базу. После ремонта учреждение вернется в обычный режим работы. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения области Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава минздрава рассказал, что все эвакуированные пациенты находятся под медицинским наблюдением и продолжают лечение. На госпитальных базах остаются 143 человека, на базах долечивания два человека, в поликлиниках 10 человек. С ним провели работу психологи.

"Принято решение, что после проведения ремонтных работ городская больница №2 возобновит основную деятельность по оказанию медицинской помощи и оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19 не будет. Переводим их в обычный режим работы для оказания помощи пациентам без коронавирусной инфекции", - уточнил Семенов.

Напомним, утром 31 октября произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".