В МИД оценили идею США о скандинавских миротворцах в Нагорном Карабахе

Москва не обладает полной информацией об идее США разместить в Нагорном Карабахе миротворцев из скандинавских стран, заявили в МИД РФ.

"Это нужно у американцев спрашивать, откуда они взяли эти предложения и идеи", - отметил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, предложенная США идея о размещении скандинавских миротворцев в Карабахе должна согласовываться со сторонами конфликта, передает ТАСС.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О"Брайен" заявил, что Вашингтон работает с правительствами скандинавских стран над вопросом формирования миротворческих сил, которые можно было бы разместить в регионе для поддержания режима прекращения огня.

В середине октября глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям заявил, что предлагаемый Россией путь урегулирования предполагает введение миротворцев на первом этапе. "Даже не миротворцы – военные наблюдатели, их было бы достаточно. Мы считаем, что это могли бы быть наши наблюдатели, но все будет зависеть от Еревана и Баку", - заявил министр.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что введение российского миротворческого контингента в зону конфликта в Нагорном Карабахе было бы "оптимальным решением". Он согласен пойти на такой шаг, но размещение миротворцев должен одобрить и Азербайджан.