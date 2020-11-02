02 Ноября 2020
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Белоярская центральная районная больница, Белоярская ЦРБ, очереди (2017) | Фото: Накануне.RU

Свободный коечный фонд в России по коронавирусу составляет до 15% - Минздрав

Пока в сети появляются видео с забитыми пациентами коридорами больниц, а мэр Москвы хвастается, что около половины ковидных коек – свободны, в среднем по стране свободный коечный фонд составляет 15%. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Мурашко, "ситуация остается напряженной", хотя в стране развернуто 235 тыс. коек.

Мурашко отметил, что не всем нужна госпитализация. Регионы уже начали заключать договоры на поставку бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов (решение было принято на прошлой неделе).

"Четыре дистанционных консультативных центра продолжают работу. В отделениях реанимации сейчас 2,4 тыс. пациентов. Проведено более 23 тыс. телемедицинских консультаций, - рассказал министр. - Сформированы бригады из 340 специалистов федеральных медучреждений, которые помогают в регионах. Привлечены специалисты из Росатома, которые помогают оптимизировать схемы госпитализации пациентов. Привлечено более 30 тыс. студентов-медиков, которые помогают в работе с больными".

Также министр сообщил, что "психиатры разработали методички по психологической поддержке в условиях эпидемии, в том числе и поддержке медиков".

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Свободный коечный фонд в России по коронавирусу составляет до 15% - Минздрав

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Теги: коечный фонд, михаил мурашко, коронавирус



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