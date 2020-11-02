В Тюмени треснул дом: от фундамента до крыши

Жильцы тюменского дома по ул. Элеваторная, 31 пожаловались в соцсетях на огромную трещину в здании от фундамента до крыши, передает корреспондент Накануне.RU.

Снимок дома был опубликован 31 октября. По словам жильцов, у дома подмывало фундамент, примерно пять лет назад образовался крен, в подъездах появилась сырость. В 2016 г. здание было признано аварийным. По планам властей, расселить дом планируется до 2027 года.

"Приехали рабочие. Что-то делали, дом дал трещину", - говорится в сообщении.

На ситуацию отреагировали в администрации Тюмени. В мэрии сообщили, что после публикации поста на объект для выяснения обстоятельств выехали специалисты.

"В доме №31 по ул. Элеваторной ведутся ремонтные работы. Для того, чтобы до момента расселения обеспечить жителям дома безопасные условия проживания, специализированной строительной организацией выполняются необходимые работы. В частности, уже выполнено частичное восстановление кирпичной кладки и гидроизоляция цоколя. 28 октября начат заключительный этап проведения противоаварийных мероприятий, который заключается в "залечивании" трещин. Вначале трещина "расшивается", что делает ее заметной невооруженным глазом, затем обрабатывается грунтовкой и заштукатуривается. Далее вдоль этой трещины с шагом в 150 мм просверливаются отверстия, которые заполняются специальным раствором повышенной прочности для укрепления кирпичной кладки. Такие работы будут выполнены на всем фасаде дома для обеспечения его механической прочности", - сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

Власти города подчеркнули, что на объекте постоянно находятся специалисты-строители, которые организуют безопасное производство работ. Технический контроль и надзор за всеми работами осуществляется уполномоченным муниципальным учреждением.

Выполняемые работы носят противоаварийный характер и к увеличению срока расселения дома не приведут.