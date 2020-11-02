Собянин: Мы вторую неделю видим относительную стабилизацию ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об "относительной стабилизации ситуации с коронавирусом" на протяжении уже второй недели. Глава правительства Михаил Мишустин, обсуждая с градоначальником эту тему, тоже высказался об "осторожном оптимизме" и предложил Собянину делиться опытом и силами с другими регионами.

"1,2 млн человек перешло на удаленную работу в Москве, - заявил Собянин на совещании федерального координационного совета по борьбе с коронавирусом. – На 40% снизилась загрузка общественного транспорта по сравнению с прошлым годом. За счет продленных каникул и дистанционки в средних и младших классах в два раза снизилось количество заболевших подростков. Та же ситуация и по пенсионерам, для которых введен домашний режим".

Собянин сообщил, что около 50% коечного фонда в столице находится в свободном резерве, а ежедневное тестирование на COVID-19 составляет от 80 до 100 тыс. тестов.

"Плановая помощь сохраняется в тех же объемах, в каких была в 2019 году, экстренная – увеличилась по отношению к прошлому году", - похвастался успехами мэр.