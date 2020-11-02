02 Ноября 2020
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Банка с краской, краска, краски, кисть (2016) | Фото: wpapers.ru

В Нижневартовске определены победители конкурса рисунков "Безопасный труд глазами детей"

В Нижневартовске подвели итоги ставшего уже традиционным конкурса детских рисунков "Безопасный труд глазами детей", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Первенство состоялось уже третий раз. Его цель – формирование у детей культуры безопасного труда и привлечения внимания подрастающего поколения к вопросам охраны труда. Кроме того, конкурс обращает внимание общественности на проблемы производственного травматизма и его профилактики, формирует внимательное отношение детей к вопросам сохранения жизни и здоровья в процессе будущей трудовой деятельности.

Работодатели города представили около 300 творческих работ юных художников, выполненных в различной технике: масло, акварель, гуашь, тушь, пастель, цветные и простые карандаши. Разнообразна и тематика рисунков. Чаще всего на них изображены родители конкурсантов в процессе труда: нефтяники, строители, педагоги, пожарные, врачи. В этом году много рисунков посвящено актуальной теме борьбы с коронавирусной инфекцией.

По результатам работы комиссии в каждой возрастной группе определены победитель и два призера. В возрастной группе "5-6 лет" победили Владислав В. (детский сад №79 "Голосистое горлышко"); Макар Д. (детский сад №79 "Голосистое горлышко"); Вадим А. (детский сад №79 "Голосистое горлышко"). В возрастной группе "7 – 11 лет" награды получили Ксения Б. (Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот"); Лев Ч. (Средняя школа №14); Алиса Г. (Средняя школа №5). В возрастной группе от 12 до 15 лет лучшими признаны работы Елизавета И. (Средняя школа №42); Мирославы С. (Средняя школа №21); Юлианы К. (Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов).

Работы победителей и призеров направлены в департамент труда и занятости населения Югры для участия в региональном конкурсе.

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В Нижневартовске определены победители конкурса рисунков "Безопасный труд глазами детей"

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Теги: дети, конкурс, Безопасный труд глазами детей



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