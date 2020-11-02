План капремонта домов в Свердловской области на 2020 год выполнен на 94%

Капитальный ремонт многоквартирных домов на Среднем Урале идет с опережением сроков. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как уточнили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, по итогам 10 месяцев уровень его выполнения достиг 94 процентов. Полностью плановые работы 2020 года завершены в 40 муниципальных образованиях.

По словам главы ведомства Николая Смирнова, наружные работы, которые на объектах необходимо было произвести до наступления минусовых температур, выполнены полностью. На финальной стадии находятся мероприятия по ремонту внутридомовых систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

"В целом ситуация находится на постоянном контроле и даже там, где работы пока еще продолжаются, опасений не вызывает. Все ресурсы, включая тепло, горячую и холодную воду, подаются в ремонтируемые дома без каких-либо ограничений", - рассказал министр.

По его данным, в общей сложности по состоянию на 1 ноября в многоквартирных домах Свердловской области отремонтированы 522 крыши, 456 подвальных помещений, 411 фасадов, 205 лифтов, 378 систем холодного и 296 систем горячего водоснабжения, 485 внутридомовых систем центрального отопления, 419 систем водоотведения и 421 система электроснабжения.

Тем не менее, Николай Смирнов отметил, что, несмотря на высокие темпы капремонта, в муниципалитетах Свердловской области есть ряд "отстающих" объектов. По словам министра энергетики и ЖКХ, главной причиной этого являются недопуски специалистов для замены сетей в жилые помещения.

"Иногда из-за одного собственника работы останавливаются во всем подъезде. И это недопустимо. Жителям необходимо понять, что если не поменять общедомовые сети и стояки сейчас, потом, когда наступят морозы, сделать это будет значительно сложней.

Перенос указанных работ на более поздний период, который будет оформлен на основании составленного подрядчиком акта о недопуске, будет означать, что до приведения внутридомовых сетей в надлежащее состояние вся ответственность за их техническое состояние, равно как и за последствия, которые могут возникнуть из-за их неисправности, будет лежать на воспрепятствовавшем ремонту собственнике", - пояснил Смирнов.