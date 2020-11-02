Мантуров объяснил перебои с поставками лекарств "перегрузкой каналов дистрибуции"

Глава Минпромторга России Денис Мантуров признал, что перебои с поставками в регионы лекарств и медицинского кислорода были. На заседании руководства федерального штаба по борьбе с коронавирусом он отметил, что еще в первую волну коронавируса в России было значительно увеличено количество больничных коек с кислородным обеспечением.

"В нескольких регионах были проблемы с кислородом, несмотря на 40-процентный рост производства жидкого кислорода и 15-процентный рост производства газообразного кислорода. Сейчас компании ищут возможности наращивания производства. Вот только четыре компании сегодня получили лицензии. Наш резерв – производители технического кислорода", - сообщил Мантуров.

Перебои с поставками лекарств в отдельные регионы министр объяснил "перегрузкой каналов дистрибуции". "То же самое касается системы маркировки лекарств. Это связано с перестройкой системы", - отметил глава ведомства.

При этом проблем с собственно производством нет. "Российская фарма в достаточном объеме производит 22 препарата, рекомендованных для лечения коронавируса, а также 9 проивомикробных препаратов. Компании в два раза (+110% к апрелю) увеличили производства. Производство декстаметазона, например, выросло в 15 раз", - сообщил министр.

Он отметил, что предприятия, производящие лекарства, оборудование и средства индивидуальной защиты и другие расходники работают в штатном режиме, но при необходимости готовы быстро нарастить производство. При этом имеется резерв на случай резкого роста спроса.