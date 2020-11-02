02 Ноября 2020
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Попова: 90% завозных случаев коронавируса сейчас – это туристы, отдыхавшие в Турции

Главный санитарный врач России Анна Попова выразила недовольство ситуацией с ввозом коронавируса из Турции.

На совещании руководства федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора сообщила, что продолжается рост возвращающихся из-за границы россиян. "С 1 августа вернулось почти 1,5 млн человек. И в нашем мониторинге 90% - лица, вернувшиеся из Турции. Надо обсудить это и принять какие-то меры. Всего выявлено около 10 тыс. ввезенных случаев коронавируса", - отметила Попова.

От Поповой также попало регионам. Она недовольна тем, что в некоторых субъектах масочный режим соблюдает не более половины населения. Напомним, на прошлой неделе обязательный масочный режим был введен на федеральном уровне. "Где-то меры были жесткие и своевременные, где-то с ними запоздали", - высказалась глава Роспотребнадзора о реакции регионов.

"Эпидситуация остается напряженной. С 1 сентября показатель суточной заболеваемости вырос до 12 на 100 тыс. населения. Есть разница по регионам – от 8 до 79 на 100 тыс. этот показатель. На стадии снижения заболеваемости сейчас два субъекта, на стадии стабилизации – 31, продолжается рост в 33 субъектах", - рассказала Попова.

Она отметила, что значительно изменилась во время второй волны структура заболеваемости: 55% заболевших имеют клинику ОРВИ, и у 19% - пневмонии. На начало осени с пневмонией были 25% заболевших.

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Попова: 90% завозных случаев коронавируса сейчас – это туристы, отдыхавшие в Турции

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Теги: коронавирус, анна попова, туристы, завозные случаи, турция



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