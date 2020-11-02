McDonaldʼs введет систему чек-инов во всех своих ресторанах в Москве

Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonaldʼs решила ввести в своих ресторанах систему регистрации посетителей из-за ситуации с коронавирусом.

Программа чек-инов заработает в течение ближайшей недели во всех 189 ресторанах сети в Москве, сообщили в пресс-службе компании.

Для регистрации посетителям потребуется отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС в указанном формате.

Ранее сообщалось, что власти Москвы вводят "систему чек-инов" в ночных клубах столицы из-за усложняющейся ситуации с коронавирусом. С 19 октября вход на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов.