"Газпром нефть" будет строить скважины в ЯНАО быстрее и эффективнее

В Муравленко начинает работу Центр управления бурением (ЦУБ) компании "Газпром нефть". Он обеспечит полное инженерно-технологическое и геологическое сопровождение строительства скважин на месторождениях "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" в ЯНАО.

Как сообщили Накануне.RU в компании, ЦУБ спроектирован по принципу единого IT-пространства – это позволит перевести в цифровой формат весь цикл строительства скважины и формировать электронную аналитическую базу. Специалисты смогут в режиме онлайн получать информацию о возможных отклонениях при бурении и вносить необходимые коррективы.

В штат новой структуры войдут 50 опытных инженеров, геологов, проектировщиков, супервайзеров. Они будут вести круглосуточный мониторинг строительства почти 30 скважин одновременно, контролируя все этапы производственного процесса.

Благодаря созданию единого организационного и цифрового пространства сроки строительства скважин сократятся на 15%. По словам генерального директора "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александра Шушакова, появление Центра управления бурением – своевременный ответ на технологические вызовы, стоящие перед предприятием. "Это позволит повысить операционную эффективность, выработать оптимальный подход к процессу строительства скважин и обеспечить продуктивное взаимодействие с подрядными организациями", – отметил он.

Напомним, в "Газпром нефти" уже функционируют Центр управления строительством скважин "Геонавигатор", Центр управления проектами, Центр индустриальной интеграции "Газпромнефть – технологические партнерства" (прежнее название – ТЦ "Бажен") и другие подразделения. Они разрабатывают и внедряют новые технологии добычи нефти, управляют большим количеством цифровых данных, обеспечивают высокое качество и скорость принятия решений.