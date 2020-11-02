СМИ: Арестован отчим подростка, напавшего на отдел полиции в Татарстане

Суд в Татарстане арестовал отчима подростка, который напал на отдел полиции и был застрелен.

Как сообщает РИА Новости, его подозревают в причастности к атаке.

По данным местных СМИ, у мужчины якобы есть судимость за подрыв в 1999 году магистрального газопровода. Как считает следствие, диверсию совершила группа радикальных исламистов, прошедших обучение в лагере Шамиля Басаева и Хаттаба.

Телеграм-канал "ОПЕР слил" пишет, что Марат Замалиев являлся амиром бандгруппы, в 2001 году был приговорен к 14 годам лишения свободы и освободился в декабре 2013 года. В 2014 году он вновь был осужден - на этот раз по статье "Побои" на девять месяцев.

Напомним, 30 октября в Татарстане 16-летний подросток совершил нападение на отдел полиции. Он ранил одного из полицейских ножом и был застрелен. По данным СМИ, в ходе атаки юноша выкрикивал "Аллах Акбар".В МВД заявили, что он не состоял на учете как склонный к экстремизму.