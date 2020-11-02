02 Ноября 2020
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видеофиксация камера дорожный знак скорость ограничение (2019) | Фото:Накануне.RU

В Москве штрафы будут приходить с камер за непристегнутый ремень и мобильный телефон в руке

В Москве начнут выписывать штрафы за снимки с камер, зафиксировавшие непристегнутый ремень безопасности и мобильный телефон в руке водителя, передает Autonews.Ru со ссылкой на Центр организации дорожного движения Москвы.

Непристегнутый ремень обойдется в 1000 руб., разговор по телефону с использованием рук – в 1,5 тыс. руб.

В тестовом режиме камеры начали фиксировать эти нарушения в февраля 2020 г. Но штрафы пока не выписывают.

О старте фиксации нарушений с последующим оформлением постановлений столичные власти, скорее всего, сообщат отдельно. В ЦОДД уточнили, что фиксация таких нарушений может начаться только после всех испытаний, подтверждающих, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно фиксировать такие случаи.

К постановлению будет прилагаться фотография, на которой должно быть отчетливо видно, что во время движения водитель не был пристегнут или использовал телефон. Изображение лиц при этом будет размыто: это нужно для охраны персональных данных. Доступ к оригиналу фотографий будет у сотрудников Госавтоинспекции на случай, если водитель решит обжаловать штраф.

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В Москве штрафы будут приходить с камер за непристегнутый ремень и мобильный телефон в руке

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Теги: камера видеофиксации, штраф, непристегнутый ремень, разговор за рулем



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