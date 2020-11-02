02 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Единая социальная карта &quot;Уралочка&quot; (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Единую социальную карту Свердловской области теперь можно получить в офисах МФЦ

Уральцы смогут получить Единую социальную карту Свердловской области в офисах многофункциональных центров региона. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Ранее оформить банковскую соцкарту свердловчане могли только в офисах банка-партнера. На сегодняшний день получить ЕСК можно в офисах МФЦ в Березовском, Верхнем Тагиле, Верхней Пышме, Дегтярске, Кушве, Новоуральске, Ревде и Туринске.

"До конца 2020 года планируется существенно расширить этот перечень точек-офисов МФЦ, где можно оформить и получить карту", - рассказал генеральный директор компании "Сапфир-Эксперт" (оператора Единой социальной карты) Павел Ведерников.

Для оформления карты "Уралочка" нужны два документа (паспорт и СНИЛС), телефон для получения проверочного кода и один визит в банк или МФЦ. Оформляется и обслуживается она бесплатно на протяжении всего срока действия.

Список пунктов выдачи нефинансовых карт также расширяется. Выбрать наиболее удобный можно на сайте eskso.ru.

Дизайн свердловской Единой социальной карты(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

Напомним, многофункциональная пластиковая карта с электронным носителем является уникальным ключом к разным видам услуг. С ее помощью жители Свердловской области могут не только получать пособия, пенсии и другие выплаты, но и оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета и мобильной связи. Также она дает право пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговых сетей-партнеров проекта.

Как сообщало Накануне.RU, в августе первый заместитель губернатора Алексей Орлов, на тот момент исполнявший обязанности главы Свердловской области, лично оформил себе Единую социальную карту.

Добавим, что победитель конкурса на лучшее название карты, предложивший вариант "Уралочка", получил денежный приз в размере 10 тысяч рублей.

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Единую социальную карту Свердловской области теперь можно получить в офисах МФЦ

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Теги: Единая социальная карта, получение, офисы, МФЦ



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